محافظ الدقهلية يكرم "سارة" ميكانيكى سيارات ميت غمر.. صور

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه اليوم فتاة قرية ابو نبهان- ساره أحمد والتى تعمل "ميكانيكى سيارات، وسلمها المحافظ شهادة شكر وتقدير تشجيعا لها، وتقديرا لتميزها وإصرارها على اقتحام هذا المجال من العمل وتفوقها فيه رغم اعتبارها مهنة تحمل المشقة وكونها مثالا يحتذى بها للفتاة المصرية.

وجدير بالذكر أن الفتاة سارة أحمد دياب هى ابنة قرية أبو نبهان بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتى قررت أن تختار حياة التعب والمشقة لتثبت نفسها أمام العالم بأنها فتاة جديرة بالاحترام، اقتحمت حياة العمل بمهنة معروفة بانها مهنة للرجال فقط وهى"ميكانيكا السيارات" فقررت سارة احمد أن تشارك والدها وشقيقها مهنتهم وتثبت نفسها فيها.

وقد بدأت ساره تتعلم مهنة الميكانيكا منذ سنوات حيث كان والدها يعمل بورشته الموجودة اسفل المنزل وكانت تمكث معه لفترات كبيره فتعلمت منه العديد من التفاصيل داخل الورشه مثل المفاتيح والمفكات وموتور السيارة ولم تكتفى ساره بذلك بل سعت الى تطوير ذاتها من خلال اخذ كورسات ودورات تؤهلها لممارسة المهنة وأصبحت الان قادرة على الكشف على السيارات الحديثة ومعرفة العيوب الموجودة بها وهذا اكسبها الخبرة الكافية التى جعلتها تستقل هى واخيها محمد "ميكانيكي" بورشة داخل القرية بعيدا عن ورشة والداهما بكوم النور والذى يستعينون به عند مواجهة مشكلة،هذا وتوصل اسرة سارة تشجيعها على العمل ويقومون بمساعدتها اداء عملها.



التكريم



تكريم سارة