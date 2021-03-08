محافظ الدقهلية يعلن تنفيذ مشروع عمارات الجلاء بتكلفة 700 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جلسة للحوار المجتمعى مع سكان عمارات الجلاء والمجزر بمدينة المنصورة، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة، وفى بداية اللقاء تم استعراض مشروع عمارات الجلاء الجديدة المقرر إنشاؤه فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات ليتم تسكين قاطنى عمارات الجلاء والمجزر الحالين بها بهدف توفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ الدقهلية أن مبادرة رئيس الجمهورية تستهدف توفير حياة كريمة لقاطنى العمارات السكنية المتهالكة وتسكينهم فى مساكن حضارية تليق بأهالينا فى مدينة المنصورة، مشيرا إلى أن الدقهلية من أولى المحافظات التى حظيت بتنفيذ المبادرة بها من خلال مشروع عمارات الجلاء بتكلفة إجمالية قدرها 700 مليون جنيه ويضم 7 عمارات سكنية العمارة الواحدة "أرضى و12 دور" بإجمالى 420 وحدة سكنية، والوحدة السكنية تضم 3 حجرات وصالة ومطبخ وحمام.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم تسليم قاطنى الوحدات الحالية عقود انتفاع للوحدات السكنية الجديدة بالمشروع ومبالغ مالية لتأجير مسكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسكينهم به وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لكافة المطالب والاحتياجات للسكان فيما يتعلق بالعقود المقرر تسليمها لهم وكذا المبالغ المالية المقررة كقيمة ايجارية لسكن مؤقت لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وأكد المحافظ أن الدولة والمحافظة بكامل اجهزتها بالتعاون مع نواب البرلمان حريصون كل الحرص على تلبية مطالب المواطنين وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة، وقد تقرر خلال اللقاء أن يكون يوم 10 أبريل القادم الموعد النهائى لإخلاء الوحدات القديمة بالجلاء من السكان لبدء العمل فى تنفيذ المشروع الجديد.