محافظ أسيوط يشدد على تكثيف النظافة ورفع القمامة وإزالة الأتربة وتسوية الشوارع

أسيوط هيثم البدرى

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة أعمال النظافة والتخلص الآمن من المخلفات وتوزيع حاويات وصناديق القمامة بالميادين والشوارع ورفعها خلال حملات دورية ويومية، فى الفترتين الصباحية والمسائية.

ولفت فى بيان إلى العمل على تحسين مستوى النظافة بمراكز وقرى المحافظة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بطريقة لائقة ومميزة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الامكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة تماشياً مع خطط الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة.

وأشار محافظ أسيوط إلى الاستفادة من معدات الكنس الآلى الجديدة التى وصلت مؤخراً للمحافظة وتم توزيعها على بعض المراكز والأحياء لتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة وتحسين مستوى البيئة بهذه الأماكن موضحاً أنه يتم شن حملات دورية لرفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات وشفط وإزالة الأتربة بشوارع وميادين مركز القوصية بإشراف هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ونائبيها بمشاركة مسئولى النظافة والاشغالات حيث تم استهداف عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمركز من بينها شارع البوستة ومركز الشرطة والرعاية والجلاء وغيرها فضلاً عن الشوارع الفرعية ورفع القمامة من أماكن التجمعات، بالإضافة إلى تسوية وتمهيد بعض الشوارع الترابية وغير المرصوفة.

كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية.



حملات لإزالة الأتربة وتسوية الشوارع