محافظ أسيوط: تسليم 17 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمنتفعين بالفتح.. صور

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار ومواصلة تسليم عقود التقنين لأراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم وذلك فى إطار جهود المحافظة لتفعيل منظومة التقنين والحفاظ على أراضى وأملاك الدولة وفى ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف الهام والإجراءات التى تقوم بها لاسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ أسيوط فى بيان إنه تم التنبيه على رؤساء مراكز وأحياء المحافظة بتكثيف الجهود والإسراع فى معدلات الإنجار بمنظومة التقنين وتكثيف عمل لجان المعاينات وتسليم العقود للمنتفعين وإنهاء كافة الاجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة بنطاق كل مركز بمعرفة اللجنة المختصة حيث أن تسليم العقود يتم وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك وطبقًا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب".

وفى هذا الإطار قام عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح بتسليم 17 عقد ابتدائى لتقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد لأراضى بقرى بصره والفيما وعرب مطير بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم وذلك فى حضور أسامة كامل نائب رئيس المركز وأشرف فوزى مساعد بالمركز ومنتصر على رئيس قرية عرب مطير وعماد عبدالمجيد رئيس قرية الفيما لافتا إلى استمرار الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط وتحت إشراف سكرتير مساعد المحافظة لافتاً إلى تسليم باقى العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاه للشروط فور الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها.



تسليم عقود تقنين بالفتح