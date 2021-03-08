محافظة الإسكندرية: 2 مليون و320 ألف جنيه غرامات مخالفات

الإسكندرية جاكلين منير

استعرضت محافظة الإسكندرية تفاصيل حملات إزالة التعديات والمخالفات على مستوى الأحياء والتى تابع تنفيذها اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء وتحت إشراف معاونى المحافظ، والجهات المعنية فى ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية المعنية بشن حملات إزالة التعديات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

وقالت المحافظة فى بيان، خلال تلك الحملات المنفذة على مستوى الأحياء فى الفترة من أغسطس 2020 إلى يناير 2021، تم التحفظ على 25 ألف حالة إشغال طريق، والتحفظ على 130 طائرة ورقية، وغلق 262 سنتر تعليمي، والتحفظ على 176 عربات الطعام، والتعامل مع 2000 حالة كلاب ضالة، وضبط 477 حالة مكبرات صوت وغلق 475 محل مخالف، وغلق 289 مقهى وتوجيه 295 إنذار للمقاهى والتحفظ على 19 ألف حالة إشغال من المقاهى بالإضافة إلى تنفيذ 165 قرار إزالة، وتنفيذ 416 قرار إزالة فورية وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة حوالى 720 ألف جنيه.

وعلى صعيد آخر؛ شملت حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، خلال الفترة من يناير 2021 وحتى مارس 2021 على مستوى الأحياء، إجمالى 6009 محضر للأفراد الغير ملتزمين بارتداء الكمامات، و 586 محضر للمنشآت المخالفة للإجراءات الإحترازية، وبلغ إجمالى الغرامات المتحصلة من تلك المحاضر مليون و600 ألف جنيه وتم فض 125 سوقا مخالفا، وفض 78 حفل زفاف وعزاء.