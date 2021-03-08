وأوضحت أمانة مجلس الوزراء العراقى، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" أنه نظراً للموقف الوبائي الحالي، إذ تشير البيانات الوبائية الحالية لفيروس كورونا إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، واستناداً توصيات وزارة الصحة العراقية، تقرر تمديد إجراءات حظر التجوال الشامل والجزئى.