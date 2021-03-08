وأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين، موقف مملكة البحرين الثابت في دعم السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، والمساس بمقدراتها والإضرار بمصالحها ومنشئاتها الحيوية، وتهديد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.

وطالبت المجتمع الدولي والإقليمى البرلمانى بإدانة الأعمال الإجرامية الحوثية الإرهابية، التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشيدة بدور وجاهزية وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت بكل جدارة من اعتراض هذه الطائرات وإسقاطها، وحماية أمن واستقرار السعودية والمنطقة.