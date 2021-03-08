متحف كفر الشيخ يعرض قطعا أثرية وتماثيل لسيدات بمناسبة يوم المرأة العالمى.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد متحف كفر الشيخ القومى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وطرح المتحف، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، ثلاث تماثيل وقطع أثرية من بين تماثيل يضمها المتحف، وتم طرحها للجمهور للاختيار فيما بينها لتكون قطعة الشهر الأثرية، وهى تمثال إيزيس "أفروديت"، وتمثال تناجرا لسيدة، وتمثال "إيزيس" المرضعة.

وأكد الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، أن العالم يحتفل باليوم العالمى للمرأة يوم الثامن من شهر مارس من كل عام، وتم اختيار الاحتفال بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس، لعدة أسباب تاريخية، ترجع بدايتها لثورة المرأة المصرية ضد الإستعمار ونضالها من أجل الإستقلال، بعد استشهاد حميدة خليل، أول شهيدة مصرية من أجل الوطن، وتظاهرت فى هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوى رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية، وعيد الأم أو يوم الأم، هو احتفال ظهر حديثاً فى مطلع القرن العشرين، يحتفل به فى بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.

وقال فريد، لـ"اليوم السابع"، بهذا طرح متحف آثار كفر الشيخ مجموعة متميزة من القطع الأثرية المعروضة لأمهات وسيدات، لتكون إحداها تحف الشهر، وهى تمثال إيزيس "أفروديت"، وتمثال تناجرا لسيدة، وتمثال "إيزيس" المرضعة.



تمثال تناجرا لسيدة بمتحف كفر الشيخ