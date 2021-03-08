متحدث باسم جونسون عن مقابلة هاري وميجان ماركل: شأن يخص القصر الملكي

رويترز

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني اليوم الاثنين إن بوريس جونسون لم يشاهد المقابلة التي أجرتها المذيعة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميجان والتي جرى بثها مؤخراً، لكن أي أمور تطرأ بسبب المقابلة هي شأن يخص القصر.

وأضاف المتحدث "بالطبع الأمر شأن يخص القصر الملكي"، وذلك ردا على سؤال عن تصريحات ميجان التي قالت فيها إن فردا في الأسرة الملكية البريطانية أثار مخاوف من سمرة بشرة ابنها قبل مولده.

وقال "لديكم ما قاله رئيس الوزراء من قبل عن أن العنصرية ليس لها أي مكان على الإطلاق في هذه البلاد.. لقد قال ذلك في عدد من المناسبات".

وأحدثت مقابلة الأمير هارى، حفيد ملكة بريطانيا وزوجته ميجان ماركل مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى، ضجة هائلة بعد ما تضمنته من اتهامات لقصر باكنجهام بالعنصرية وتتسببه فى حالة نفسية سيئة لميجان دفعتها للتفكير فى الانتحار.

ومثلما تسبب الإعلان الترويجى قبل أسبوع فى حالة من الجدل، جاءت المقابلة نفسها التي أذيعت على قناة CBS الأمريكية فى الساعات الأولى من صباح الاثنين، حيث تضمنت عددا من التصريحات الصادمة على لسان ميجان وهارى، منها ما قالته ميجان عن سؤال أحد أفراد العائلة عن مدى قتامة بشرة ابنها الأول أرتشى قبل ولادته، وتوقف الأمير تشارلز عن الرد على مكالمات هارى.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن ما تم الكشف عنه فى هذه المقابلة أسوأ مما كان يخشاه القصر الملكى. وأشارت الصحيفة إلى أن ما قيل فى المقابلة كان أسوأ مما توقعته العائلة الملكية. فقد قالت ميجان إنها عانت من أفكار انتحارية، وكانت قلقة بشأن وضعها النفسى، وبكت خلال فعالية رسمية، وأن العائلة الملكية لم تفعل شيئا للمساعدة.