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ما حكم كتابة الأسماء المستعارة على المواقع الإلكترونية؟.. الإفتاء تجيب "فيديو"

الإثنين، 08 مارس 2021 04:00 م
ما حكم كتابة الأسماء المستعارة على المواقع الإلكترونية؟.. الإفتاء تجيب "فيديو" دار الإفتاء المصرية
كتبت ــ آية دعبس

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أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرًا اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن حلقات بث مباشر تجريها يوميا للإجابة على أسئلة المتابعين، ومن بين الأسئلة التى وردت للدار: "بعض المواقع الإلكترونية تطلب ادخال اسم الشخص كاملا وتشترط ألا يتعدى العمر عن سن معين، ولكن بعض الأوقات قد لا أفضل استخدام اسمى الحقيقى، علما بأننى لا أستخدم الموقع فى أمور تحتاج بيانات صحيحة مثل عمليات الشراء، فهل عليا إثم؟. 

وأجاب على السؤال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه أن الكلمة تكتب كلمة، والمواقع الإلكترونية التى لا تشترط كتابة الاسم الحقيقى فلا مانع من كتابة اسم مستعار أو اسم شهرة، مادام ليس هناك اشتراط، لكن إذا كان الموقع يشترط كتابة الاسم الحقيقى، فلابد من الالتزام بالاسم الصحيح، لربما كان هناك ضرورة وراء ذلك، وإلا فنتركه وتتجه لموقع آخر.

 

 
 

دار الافتاء

الاسماء المستعارة

حكم استخدام الاسماء المستعارة

مواقع التواصل

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