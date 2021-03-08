كاراكاس (أ ش أ)

أكد الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، أنه يشعر بصحة جيدة بعد تلقيه اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وأنه لا يشكو من أى أعراض جانبية، وقال مادورو في تغريدة على موقع "تويتر"، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، الاثنين : "إن صحتي جيدة، بعد التطعيم ترتفع حرارتك قليلا، أو تشعر بحمى، ولكني شعرت بالنعاس بعد التطعيم، وبدوار، واسترحت قليلا، والآن أشعر بأن صحتي جيدة 100%".