وتلقى الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس، في وقت سابق لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في أكتوبر السابق، عن توريد كمية من لقاح "سبوتنيك V" لفنزويلا من أجل إجراء المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية التي شارك فيها نحو ألفي متطوع، بمن فيهم غيرا، نجل الرئيس نيكولاس مادورو.
يذكر أن روسيا توصلت إلى اتفاق مع فنزويلا في ديسمبر الماضي، لتزويدها بـ 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا".
 