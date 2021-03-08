مأموريات الأحوال المدنية تستخرج بطاقات للمرضى وكبار السن بالمنازل

كتب محمود عبد الراضي

أوفد قطاع الأحوال مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بمحال إقامتهم، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

ولبى قطاع الأحوال المدنية بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إلتماس عدد من الحالات الإنسانية لـ(كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات المرضية) ، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم .

تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.، باشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، من خلال ماموريات باشراف مدير إدارة الاعلام بالأحوال المدنية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.