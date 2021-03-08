"لؤلؤة الإنشاد" محمد عماد الحاصل على المركز الأول عالميا بمسابقة مداح الرسول.. فيديو لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مع للمنشد الشاب محمد عماد الذى حصل على المركز الأول فى مسابقة مداح النبى -صلى الله عليه وسلم- للإنشاد الدينى، كما ظهر أيضا شقيق المنشد الأصغر "عمر" والذى يتميز بصوت عذب فى الإنشاد الدينى وخاض نفس المسابقة لسن أصغر.

وفى هذا السياق أكد محمد عماد، ابن قرية كفر الرجالات التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، أنه حصل على المركز الأول فى مسابقة مداح النبى، موضحا أنه تقدم فى المسابقة وسط مشاركة كبيرة من المنشدين الكبار، مشيراً إلى أنه شارك بأنشودة "الحمد لله الذى أنار الوجود"، التى حصلت على المركز الأول بالمسابقة، كما شارك الطفل عمر شقيق المنشد الفائز بمنشودات دينية، وشارك المنشدان بعدد من الابتهالات الدينية.

وأكد "محمد لـ"اليوم السابع"، أنه حرص على حفظ القرآن الكريم وختمه فى سن صغير، حيث حفظ القرآن الكريم كاملا وهو فى الصف السادس الابتدائى، وحاليا يدرس القرآت العشر للقرآن الكريم، مشيرا إلى أن أسرته هيأت له ولشقيقه الأصغر المناخ المناسب لتنمية موهبتهما فى الإنشاد، موضحا أن والده كان يأتى له بتسجيلات للشيخ محمد الكحلاوى وبدأ فى حفظها.

وأوضح، أن يحب الاستماع إلى أصوات كبار المنشدين فى مصر منهم الشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ محمد عمران، والشيخ السيد النقشبندى، والشيخ محمد الكحلاوى، وغيرهم من كبار المنشدين، مشيرا إلى أن الإنشاد وحفظ القرآن الكريم لا يعيقانه عن التحصيل الدراسى، بل على النقيض أنهما يسهلان جدا ويدفعانه للاستمرار فى التحصيل الدراسى.



المنشد محمد عماد وشقيقه عمر



شقيقان المنشدان



محمد وشقيقه عمر خلال الإنشاد