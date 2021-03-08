كولومبيا تدعو لمكافحة عمليات الاستخراج غير القانونية للذهب إقليميا

دعا الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، دول الجوار إلى تكثيف الجهود على النطاق الإقليمي؛ لمكافحة عمليات التعدين والاستخراج غير القانونية للذهب.

وقال الرئيس دوكي - خلال مؤتمر للتعدين بمشاركة مسئولين من بيرو والأرجنتين - إن حكومته تدرس ما يمكن عمله لإحباط عمليات الاستخراج غير القانوني للذهب، التي أدت إلى تأجيج الصراعات الداخلية المستمرة منذ عقود، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء جنوب الأطلنطي، اليوم.

وأوضح أن هناك مناقشات جارية مع البنك المركزي الكولومبي للعودة إلى مركزية شراء الذهب وتشديد العقوبات على الجرائم البيئية والتعدين غير القانوني، مشيرًا إلى تفشي الجرائم المرتبطة باستخراج المعادن مثل إزالة الغابات واستخدام الزئبق، مضيفا أن البنك المركزي الكولومبي كان المشتري الوحيد لإنتاج الذهب في البلاد حتى عام 1991.

وبحسب وزير الطاقة والمناجم الكولومبي دييجو ميسا، أطلقت كولومبيا الأسبوع الماضي حملة عسكرية جديدة لاستهداف مرتكبي جرائم التعدين غير المشروع، مشيرا إلى ارتفاع إنتاج الذهب في البلاد إلى 14.2 طن بنسبة 58% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020.

من جانبه، دعا وزير تعدين بيرو خايمي جالفيز، حكومات دول أمريكا اللاتينية إلى تنفيذ قواعد واضحة لتسويق الذهب، مشيرا إلى انخفاض إنتاج الذهب في بلاده بنسبة 32% في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

في حين، قال وزير التعدين الأرجنتيني ألبرتو هينسل إن نقص الإنتاج في بلاده جرى تعويضه جزئيا من خلال ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى انخفاض حجم الإنتاج بـ 40%، كما تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 20% بسبب زيادة الأسعار.