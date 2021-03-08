ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) عن المتحدث باسم الوزارة لى جونج جو قوله إن التدريبات المشتركة ستجرى بطريقة مرنة ومقلصة من حيث الحجم والشكل وإن كوريا الجنوبية ستسعى جاهدة لعقدها بطريقة تدعم السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وحث المتحدث كوريا الشمالية على اتخاذ موقف حكيم تجاه هذه التدريبات بما يتناسق مع جهود كوريا الجنوبية التي تهدف إلى تحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا موقف الوزارة من أن هذه التدريبات لا تهدف إلى إثارة التوترات العسكرية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد طالبت بوقف التدريبات بين كل من جارتها الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير الماضي.

