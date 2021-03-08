كريم مصر تعلن تحقيق مؤشرات إيجابية لنظام العمل عن بُعد على السيدات

‏هيثم عصام: تحقيق المساواة بين الجنسين في الشركة ركيزة أساسية للتنوع والشمول



بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، أعلنت شركة كريم مصر، منصة الانترنت الرائدة للخدمات والحلول التكنولوجية، عن وصول نسبة الموظفات السيدات بالشركة الى 42% من اجمالي عدد الموظفين، بإجمالي 284 سيدة، وهو ما يؤكد اعتماد كريم مصر بشكل أساسي على السيدات كأحد أهم الكوادر التي تمكن الشركة من تنفيذ أعمالها، فضلا عن ذلك تواصل الشركة المضي قدماً في التزامها بتعزيز التوازن بين الجنسين، وذلك من خلال رفع نسبة التمثيل النسائي في مناصب المدراء وكبار القادة.

وقال هيثم عصام، المدير العام لكريم مصر، ان الالتزام بـتحقيق المساواة بين الجنسين في شركة كريم مصر هو ركيزة أساسية في استراتيجية التنوع والشمول لديها، كما تقوم كريم بتطبيق نظاماً يهدف إلى صقل المهارات وتوفير ظروف عمل داعمة لضمان منح جميع الموظفين فرصاً متساوية لتطوير مسيرتهم المهنية داخل الشركة.

وأضاف عصام أن كريم مصر كان لها تجربة واقعية مع العاملين من خلال تفعيل نظام العمل عن بعد، مما ساعد على دعم السيدات وتوفير الوقت المهدر لديهن في طريق وصولهم لمقر عملهم، وأصبح لديهن وقت اكبر لحياتهن الشخصية، وفى الوقت نفسه إنجاز الأعمال المطلوبة منهن، وهو النظام الذي أظهر ارتياحا لدى السيدات وأيضا زيادة معدلات الانتاجية، وساعد في تحقيق توازن لحياة السيدات وكافة الموظفين لدى كريم بشكل عام.

وأوضح أن اختيار كريم لسياسة العمل عن بعد فى الأسواق التى تعمل بها، جاء بسبب النتائج الإيجابية التى أظهرها هذا التوجه خلال فترة الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، والذي أثبت إيجابياته على الموظفين من حيث الأداء والمرونة فى حياتهم الشخصية، مما أدى إلى انتعاشه حقيقية في الأعمال بشكل ملفت خلال الفترة الماضية.

وركزت كريم منذ دخولها السوق المصري على إحداث العديد من الآثار الإيجابية الاجتماعية والاقتصادية لتكون شريكاً فاعلاً في التنمية الوطنية ولتساهم في زيادة حصة المرأة في سوق العمل في مصر، سواء من خلال توفير فرص تنقل امنة وموثوقة لهن.

كما تعمل كريم أيضاً على التوسع في توفير مزيد من فرص العمل المرنة والمدرة للدخل للقطاع النسائي من خلال العمل ككابتنات على منصتها، فتحرص كريم على تقديم تدريب خاص للكباتن النساء اللاتي يشتركن في كريم، كما تهتم الشركة بتوفير خطوات أمان إضافية للنساء الكباتن منها اعطاء الأولوية لمكالماتهن في حالة حدوث مشكلة أثناء الرحلة ، بالاضافة الى مزيد من المرونة في تحديد العملاء الذين يختارونهن بناء على الجنس، او الحي، أو تصنيف العملاء، دون أن يؤثر ذلك على تقييمهن العام.