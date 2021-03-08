كامالا هاريس: خطة الإنقاذ ستوفر 7 ملايين وظيفة وتقلل فقر الأطفال إلى النصف

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكي جو بايدن، أن خطة الإنقاذ الأمريكية، ستغير من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع الأمريكي منذ تفشى جائحة كورونا في الولايات المتحدة، وأن هناك مجموعة من المكاسب التي ستعود على الأمريكيين بعد تطبيق خطة الإنقاذ أهمها توفير 7 ملايين وظيفة جديدة وتقليل معدلات الفقر وسط الأطفال.

وغردت كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: " ستخلق خطة الإنقاذ الأمريكية 7 ملايين وظيفة ، وتقلل من فقر الأطفال إلى النصف ، وتجعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة"، مؤكدة أن هذه الخطة ستنقذ اقتصادنا وستنقذ الأرواح، ويجب التحرك بسرعة لتمريرها.



كامالا هاريس على تويتر

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال إن خطة إنقاذ الاقتصاد ستستخدم فى تسريع صناعة وتوزيع اللقاحات، موجها الشكر لأعضاء الكونجرس الذين أقروا خطة الإنقاذ الاقتصادي، مؤكدا أن خطة الإنقاذ تساهم في مكافحتنا لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن تمرير خطة الإنقاذ سيساهم في تغيير حياة الأمريكيين للأفضل، وأنها ستوفر نحو 6 ملايين وظيفة.

وكان استطلاع رأي جديد من مركز NORC لأبحاث الشئون العامة التابع لوكالة الأسوشيتيد برس الأمريكية، كشف أن 60% من الأمريكيين يوافقون على أداء الرئيس الأمريكى، جو بايدن كرئيس حتى الآن ، كما أعرب المزيد عن دعمهم لطريقة تعامله مع جائحة كورونا.

ورغم الاستقطاب السياسي المتوتر في جميع أنحاء البلاد ، يدعم 70 في المائة من الأمريكيين طريقة تعامل الرئيس الديمقراطي مع الاستجابة للفيروس ، بما في ذلك 44 فى المائة من الجمهوريين.

ونظرًا لموافقة مجلس الشيوخ على اتفاق بشأن مشروع قانون إغاثة بايدن يأمل الرئيس الجديد في الحصول على نفس الدعم الانتخابى في مجلس النواب لأنه سيحتاج إلى أغلبية الأصوات لتمرير مشروع القانون.