اليوم السابع
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قومى المرأة بالشرقية: استخراج 647 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات

الإثنين، 08 مارس 2021 07:00 ص
قومى المرأة بالشرقية: استخراج 647 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات استخراج بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات
الشرقية- فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع استخراج 647 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بقري "شنبارة الميمونة -كفر أبونحاج -النخاس -تل محمد -وكفور نجم -وطواحين اكراش -الحبش - الترعة الجديدة  -شنبارة منقلا  وأبومتنا بهنيا" بمراكز الزقازيق وديرب نجم والإبراهيمية.

وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن ذلك  يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى  استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة  و للسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان  ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من  المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على  الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وتابعت: إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية ، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية بالزقازيق.


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