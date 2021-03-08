قومى المرأة بالشرقية: استخراج 647 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع استخراج 647 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بقري "شنبارة الميمونة -كفر أبونحاج -النخاس -تل محمد -وكفور نجم -وطواحين اكراش -الحبش - الترعة الجديدة -شنبارة منقلا وأبومتنا بهنيا" بمراكز الزقازيق وديرب نجم والإبراهيمية.

وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة و للسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وتابعت: إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية ، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية بالزقازيق.