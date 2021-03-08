قطع المياه 10 ساعات عن قرى مراكز طلخا وشربين وبلقاس بالدقهلية اليوم

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه اليوم الإثنين، عن عدد من قرى مراكز شربين وطلخا وبلقاس لمدة 10 ساعات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وذلك لإجراء أعمال ربط خط المياه الجديد (شربين - الطويلة) قطر 630 مم بولى إيثيلين خط شربين ازدواج طلخا بسنديلة قطر 600 مم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى عرضه المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

وأوضح تقرير الشركة أن الخط المشار إليه يقع أمام مصرف الدبوسى، الأمر الذى يستدعى غلق خط 600 مم وأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه أثناء فترة أعمال تركيب الخط الجديد المذكور هى القرى الواقعة على طريق طلخا شربين وعن القرى التابعة لمركز طلخا هى قرى الطويلة وكفر الطويلة وبطرة وبساط وكتامة وديسط والقرى التابعة لمركز شربين، هى الشيخ سميط وبعض المنازل الواقعة على الطريق السريع ما بين كل من قرى الحطبة والدبوسى وكذا معهد الكبد المصرى وعن القرى التابعة لمركز بلقاس هى قرية بسنديلة ودملاش والجوارية.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطنى تلك المناطق وجميع الوحدات المحلية والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز نطاقها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

وذلك فى إطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتنفيذا لخطة التدعيم لخدمات مياه الشرب للمواطنين، حرصا توافر مياه الشرب النقية وبالكميات الكافية للمواطنين بنطاق المحافظة.