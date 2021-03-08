قطاع المعاهد الأزهرية: امتحانات الصف الأول الثانوى فى مستوى الطالب المتوسط

كتب ــ لؤى على

أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، ‏أن امتحانات اليوم الاثنين، جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، كما شهدت لجان الامتحانات حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، وقد أدى طلاب الصف الأول الثانوى الأدبى الامتحان فى اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجفرافيا، بينما أدى طلاب العلمى الامتحان فى مادة الجبر وحساب المثلثات والهندسة واللغة الأجنبية.



وتفقدت لجان المتابعة مقرات الامتحانات بالمناطق الأزهرية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية، للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وضمان سير الامتحانات دون أى معوقات.



ويبلغ إجمالى عدد طلاب الصف الأول الثانوى الأدبى على مستوى الجمهورية (75988) طالبا وطالبة‏، ‏بينما يبلغ إجمالى عدد طلاب الصف الأول الثانوى العلمى (41688) طالبا وطالبة، وبلغ إجمالى نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية فى جميع اللجان ‏‏(97.8%).‏