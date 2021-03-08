قرار جمهورى بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية فى مصر"

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 86 لسنة 2021 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية في مصر"، لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي "لندن ووسط لانكشاير" داخل جمهورية مصر العربية، واللتين يقع مقرهما الرئيسي داخل المملكة المتحدة.