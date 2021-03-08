قافلة طبية من الهلال الأحمر بقرية وحدة الشلاق في شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت قافلة طبية تابعة للهلال الأحمر المصرى، الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا للمواطنين بنطاق مدينة وقرى الشيخ زويد بشمال سيناء. وقال الدكتور محمد حسين مدير إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، إن القافلة بدأت عملها أمس من وحدة أبوطويلة الصحية بقرية أبو طويلة، واليوم من وحدة الشلاق الصحية بقرية الشلاق، وتتواصل غدا بمقر رعاية الطفل بالشيخ زويد.

وضمت أطباء متخصصين في " الرمد وأنف وأذن وحنجرة ونساء وأطفال وجراحة عامة وباطنة وعظام " ، ويراعى فى عملها مراعاة التباعد الإجتماعي، واتباع الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات أثناء التواجد للكشف الطبى .

وأوضح مدير إدارة الشيخ زويد الصحية فى بيان له ، إن القافلة تنفذ ضمن "برنامج تقديم الخدمات الصحية المتنقلة لمواجهة تفشى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد " ، وتقوم بالكشف الطبي ، وعمل الفحوصات الطبية ، وصرف العلاج مجانا .

وأشار أنه فى اليوم الأول ، تم الكشف على 452 مواطن ، وإجراء 102 تحليل ، وصحة مرأة 62 حالة، وأمراض مزمنة 51 حالة .

وعلى هامش عمل القافلة الطبية، قام عددا من متطوعى الهلال الأحمر المصرى بعمل برنامج تثقيفى وترفيهى للأطفال بقرية أبوطويلة ، للتوعية على أهمية النظافة والطريقة الصحيحة لغسل الأيدى بالكحول أو بالماء والصابون وارتداء الكمامات بطريقة سليمة.