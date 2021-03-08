قائد الجيش اللبنانى: نحن جزء من الشعب ولن نسمح بآى مسّ بالاستقرار والسلم الأهلى

كتب أحمد عرفة

أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أن الجيش هو جزء من هذا الشعب ويعانى مثله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وأضاف قائد الجيش اللبنانى، أن الوضع السياسى المتأزم انعكس على جميع الصعد ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع.

وأوضح قائد الجيش اللبناني، أن الجيش مع حرية التعبير السلمي لكن دون التعدى على الأملاك العامة والخاصة، وأن الجيش لن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلى.

وأضاف قائد الجيش اللبناني، أن هناك حملة منظمة لضرب الجيش وتشويه صورته، محذرا مجددا من خطورة الوضع وإمكانية انفجاره.

ووجه قائد الجيش اللبناني رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين قائلا: إلى أين نحن ذاهبون؟