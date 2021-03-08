فى يوم المرأة العالمى: 7 نصائح لتغذية صحية سليمة

كتب - محمود جلال

بمناسبة يوم المرأة العالمى، لا تلتزم نساء اليوم بالأدوار التقليدية للابنة والزوجة والأم فحسب، بل إنهن أكثر من مجرد قوة دافعة لأسرهن. المرأة العصرية هي قائدة في العمل، ولاعبة جماعية، وشخصية رئيسية في تشكيل اتجاهات المجتمع المعاصر ومع ذلك، في معظم الأسر المعيشية، تكون المرأة هي الراعية الأساسي لأسرتها بغض النظر عن المهنة التي تختارها.



النصائح للمرأة لتعيش حياة أكثر صحة

وفى التقرير الذى نشرته شبكة تايمز ناو نيوز الهندية تقول شيريل ساليس، أخصائية التغذية المعتمدة ومعلمة مرض السكري المعتمدة، إن المرأة السليمة يمكن أن تؤدي إلى تكوين أسرة صحية، كما يمكن أن تؤثر التغذية السليمة ورفاهية المرأة بشكل إيجابي على صحة الأسرة، مع زيادة الاهتمام بالاحتياجات الغذائية للمراهقات، إلى جانب انتشار زيادة الوزن والسمنة واضطرابات نمط الحياة التي تؤثر على النساء.

بعض النصائح للمرأة لتعيش حياة أكثر صحة:

1- اعتمدى وجبة متوازنة وصحية تتكون من جميع المجموعات الغذائية، الحبوب والبقول ومنتجات الألبان والفواكه والخضراوات والدهون الصحية.

2- يجب تضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د" في النظام الغذائي اليومي لضمان صحة العظام، حليب خالي الدسم / منغم، خثارة وبانير، جبن، سمك، خضراوات ذات أوراق خضراء، بذور السمسم (سمسم)، دخن (راجي)، قطيفة (راجيرا) غنية بالكالسيوم.

3- يعتبر نقص الحديد أكثر شيوعًا بين النساء الآسيويات ويمكن أن يؤدي إلى فقر الدم والإرهاق، تشمل مصادر الحديد بذور البصل والقطيفة الحمراء والبنية شانا والباجرا وبذور رشاد الحديقة والرجما.

4- يمكن تعزيز امتصاص الحديد عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي (مثل الليمون، والأملا، والجوافة، والحمضيات)، كما أيضا يمكن أن يؤثر الجسم والعقل السليمان بشكل إيجابي على صحتك، تخلص من الوقت لنفسك وانغمس في نشاط يجعلك سعيدًا ويحسن من إحساسك بالرفاهية.

5-بدلى الزيت إلى زيت جوز الهند البكر المعصور على البارد الذي يحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) التي تساعد في سهولة الهضم وتساعد على تعزيز جهاز المناعة.

6- قومى بتضمين الأطعمة الجيدة البروتين مثل البيض والسمك والدجاج والبقول والبقوليات والمكسرات والحليب ومنتجات الألبان وحبيبات الصويا في نظامك الغذائي، وتدرب على التنفس العميق والتأمل، واليوجا لتهدئة عقلك وجسمك.

7- استبدلى السكر بالعسل المختبَر بالرنين المغناطيسي النووي لضمان عسل نقي 100٪ يحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد في بناء المناعة وتحسين الصحة، وتأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة.