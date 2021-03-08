اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تسجل 2003 إصابات جديدة بكورونا و22 وفاة

الإثنين، 08 مارس 2021 01:45 م
فلسطين تسجل 2003 إصابات جديدة بكورونا و22 وفاة وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الإثنين تسجيل 2003 إصابات جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 123‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وبدأ أمس تطبيق إغلاق شامل في بعض المحافظات لمدة يوم أو يومين وسيمتد في بعض المحافظات الأخرى أسبوعا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الزفاف وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 225492، تعافى منهم 200162 وتوفي 2377.

 


فلسطين

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة