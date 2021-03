غادة والى بيوم المرأة العالمى: أكافح مع النساء لتحقيق الريادة بجميع المجالات

أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وقوفها مع النساء من أجل تمكينهن لتحقيق النهوض والريادة في جميع المجالات، وغردت غادة والى عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قائلة: "لقد حان الوقت لإعادة الضبط، أقف مع النساء وأقاتل من أجل النساء حتى يتمكنن من النهوض والريادة في جميع المجالات، للمضي قدمًا من أزمة COVID ، من أجل العدالة ومستقبل أكثر عدلاً للجميع".

وأضافت الدكتورة غادة والى، في رسالة بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 مارس 2021: "ارتبطت الزيادات في تمثيل المرأة وقيادتها في إنفاذ القانون والسلطة القضائية بمزيد من التحقيقات في الجرائم ضد المرأة، وتحسين نتائج الشرطة، والنهج الناجحة التي تركز على الضحايا.. كما أنها مكّنت من إجراء تغييرات منهجية، بما في ذلك انخفاض معدلات العنف، وزيادة النزاهة من خلال التنوع، وهو أمر أساسي لعرقلة ممارسات الفساد".

وأكدت غادة والى، أن هذه انتصارات كبيرة للثقة العامة والمؤسسات الفعالة، متابعة: "عندما تقود النساء، فإننا نفوز جميعًا. لكن في جميع أنحاء العالم ، يتفوق الرجال على عدد النساء في قطاعي العدالة والأمن ، حيث يمثلن 6 في المائة فقط من ضباط إنفاذ القانون في بعض المناطق، ولقد أظهر لنا جائحة COVID أن عدم المساواة المتجذر يجعل مجتمعاتنا أكثر ضعفًا في الأزمات".

واستكملت: "حان الوقت لإعادة التعيين.. نحن بحاجة إلى تمكين المزيد من النساء للقيادة"، وأشارت إلى أنه في إعلان كيوتو الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، تعهدت الحكومات بإزالة العوائق التي تحول دون تقدم المرأة في أنظمة العدالة الجنائية.

Women are outnumbered by men in the justice & security sectors – it’s time for a reset. On #IWD2021, I stand with women & fight for women so they can rise and lead in all areas, to build forward from the COVID crisis, for justice & a fairer future for all. https://t.co/tYqauvnwN5 pic.twitter.com/rzpz8AvenS