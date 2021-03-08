اليوم السابع
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عوض تاج الدين: الدولة تسعى لتطعيم أكبر قدر من السكان ضد كورونا

الإثنين، 08 مارس 2021 10:07 ص
عوض تاج الدين: الدولة تسعى لتطعيم أكبر قدر من السكان ضد كورونا الدكتور محمد عوض تاج الدين
(أ ش أ)

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أكد مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن الدولة المصرية تسعى لتطعيم أكبر نسبة ممكنة من السكان ضد فيروس كورونا المستجد.
 
وقال تاج الدين ـ في تصريح لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية ـ إن أصحاب الأمراض المزمنة هم الفئة الأولي بالرعاية والحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا يعقبهم كبار السن ، موضحا أن هناك أنواعا كثيرة من اللقاحات المضادة للفيروس ، وأنه لم يتم رصد أي آثار جانبية خطيرة لأي نوع من اللقاحات.
 
وبشأن التجارب للتوصل إلى لقاح مصري ضد كورونا ، قال تاج الدين إن الأبحاث الطبية والاكلينيكية السريرية مستمرة ، إلا أنه أشار إلى أن الجهات العلمية لا تبرز أي خبر علمي إلا بعد الانتهاء من الدراسة او التجربة وحتى التوصل إلى نتائج محددة وواضحة.

عوض تاج الدين

كورونا

فيروس كورونا

التطعيم ضد كورونا

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