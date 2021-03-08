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عمر جابر يصل محكمة جنايات الجيزة لحضور جلسة محاكمة المتهمين بتهديده بالقتل

الإثنين، 08 مارس 2021 11:06 ص
عمر جابر يصل محكمة جنايات الجيزة لحضور جلسة محاكمة المتهمين بتهديده بالقتل عمر جابر لاعب نادى بيراميدز-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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وصل منذ قليل عمر جابر لاعب نادى بيراميدز إلى محكمة جنايات الجيزة لحضور جلسة محاكمة المتهمين بتهديده بالقتل، والإيذاء.
 
أكد اللاعب أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين قبل سنوات، وأنه كان يقدم لهما المساعدة المالية بحكم تلك الصداقة، نظرًا لأنه ميسور الحال، حتى تطور بينهما الأمر لأن يطلبا منه المبالغ المالية سالفة الذكر بغير وجه حق، وهدداه بإيذاء زوجته وأبنائه إذا لم يستجيب لطلباتهم.
 
وقدم اللاعب للنيابة العامة رسائل تضمنت التهديدات التي وجهها المتهمين له، فضلًا عن توجههم لمنزل والد زوجته في منطقة المهندسين للبحث عنه.

عمر جابر

تهديد بالقتل

جنايات الجيزة

بيراميدز

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