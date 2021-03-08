عمرها 106.. معمرة تتلقى بروتوكول كورونا بقنا بعد إصابتها بالفيروس.. صور

قنا - صابر سعيد

تابع الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا ، صباح اليوم ، حالة مريضة تبلغ من العمر 106 سنوات ، أصيبت بفيروس كورونا ، وتم نقلها إلى مستشفى حميات نجع حمادى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

رافق وكيل وزارة الصحة بقنا، الدكتور محمد العديسى مسؤول الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور بدوى المعاون مدير إدارة نجع حمادى والدكتور عبادى عبدالرحمن مدير المستسفر.

واطمأن الدكتور راجي، على صحة المريضة، وتحسن حالتها الصحية ، كما راجع التقارير الطبية الخاصة بها وتأكد من تنفيذ كامل بروتوكول العلاج الخاص بها.

وقال الدكتور عبادى مدير المستشفى ، إن المريضة حالتها مستقرة وتتمتع برعاية طبية كاملة حتى التأكد من تعافيها تماما.



المعمرة بمستشفى حميات نجع حمادى