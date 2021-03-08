اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عمرها 106.. معمرة تتلقى بروتوكول كورونا بقنا بعد إصابتها بالفيروس.. صور

الإثنين، 08 مارس 2021 03:12 م
عمرها 106.. معمرة تتلقى بروتوكول كورونا بقنا بعد إصابتها بالفيروس.. صور وكيل صحة قنا يتابع حالة المعمرة مع الفريق الطبى
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا ، صباح اليوم ، حالة مريضة تبلغ من العمر 106 سنوات ، أصيبت بفيروس كورونا ، وتم نقلها إلى مستشفى حميات نجع حمادى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

رافق وكيل وزارة الصحة بقنا، الدكتور محمد العديسى مسؤول الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور بدوى المعاون مدير إدارة نجع حمادى والدكتور عبادى عبدالرحمن مدير المستسفر.

واطمأن الدكتور راجي، على صحة المريضة، وتحسن حالتها الصحية ، كما راجع التقارير الطبية الخاصة بها وتأكد من تنفيذ كامل بروتوكول العلاج الخاص بها.

وقال الدكتور عبادى مدير المستشفى ، إن المريضة حالتها مستقرة وتتمتع برعاية طبية كاملة حتى التأكد من تعافيها تماما.

 

المعمرة بمستشفى حميات نجع حمادى
المعمرة بمستشفى حميات نجع حمادى

 

المعمرة مع الفريق الطبى
وكيل صحة قنا مع يتابع حالة المعمرة مع الفريق الطبى

صحة قنا

وكيل صحة قنا

قنا

مستشفى حميات نجع حمادى

فيروس كورونا

بروتوكول كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل صحة قنا يعلن تطعيم 54 مواطنا بلقاح كورونا ويؤكد استمرار توافد كبار السن

الأحد، 07 مارس 2021 09:00 ص

وكيل "صحة قنا" يتابع حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:07 م

وكيل صحة قنا: قافلة طبية بجميع التخصصات بقرية الحبيلات اليوم

الثلاثاء، 26 يناير 2021 06:00 ص

وكيل صحة قنا: قافلة طبية بجميع التخصصات بقرية الحبيلات غدا

الإثنين، 25 يناير 2021 12:50 م

وكيل صحة قنا: لدينا مخزون كافٍ من الأكسجين وجار تركيب تنكات جديدة بالمستشفيات

الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة