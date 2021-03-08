علماء يفسرون سبب تعرض أصحاب فصيله الدم A لخطر الاصابه بكورونا

كتبت هند عادل

وجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بالدم من النوع A أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وارتبطت عوامل مختلفة بزيادة أو انخفاض خطر الإصابة بالفيروس القاتل على سبيل المثال ، ارتبطت السمنة والتدخين والأمراض المصاحبة بزيادة مخاطر انتقال العدوى والمضاعفات الناجمة عن الفيروس.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS لا تزال هذه عوامل يتحكم فيها المرء قال باحثون إن العامل الذي لا يمكن لأحد السيطرة عليه يمكن أن يحدد أيضًا خطر إصابتك بعدوى كورونا في السابق ، قيل إن الأشخاص من فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بعدوى الفيروس، وجد الباحثون الآن أن أولئك الذين لديهم فصيلة دم من النوع A قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.



فصيلة الدم A

وأفاد الباحثون أن بروتينًا معينًا في الفيروس مجال ربط المستقبلات ، أو RBD ينجذب بشكل خاص إلى خلايا الجهاز التنفسي في الرئتين بين الأشخاص المصابين بالفيروس من أصحاب فصيلة الدم من النوع A، وقالت الدراسة إن النتائج يمكن أن تساعد في تطوير طرق وأساليب علاج أفضل لوقف الفيروس.

وقام فريق من الباحثين في مستشفى Brigham and Women’s Hospital في الولايات المتحدة بتقييم كيفية تفاعل فصائل الدم A و B و O مع البروتين ووجدوا أن فصيلة الدم A هي الأكثر تفاعلًا، ومن المثير للاهتمام أن RBD الفيروسي يفضل حقًا نوع مستضدات فصيلة الدم A الموجودة على خلايا الجهاز التنفسي ، والتي يفترض أنها الطريقة التي يدخل بها الفيروس إلى معظم المرضى ويصيبهم ، كما يقول الدكتور شون ستويل ، أستاذ مشارك في علم الأمراض ، بالوضع الحالي.

فصيلة الدم هي تحدٍ لأنها موروثة وليست شيئًا يمكننا تغييره ولكن إذا تمكنا من فهم كيفية تفاعل الفيروس مع فصائل الدم لدى البشر بشكل أفضل ، فقد نتمكن من إيجاد أدوية أو طرق جديدة للوقاية ".

بناءً على ملاحظاتهم، أراد الفريق تحديد ما إذا كان هناك تفضيل ملزم مماثل لـ RBD لفيروس كورونا على الرغم من اختلاف تركيبة الفيروس، أظهر فيروس كورونا نفس التفضيل للالتزام بمضادات المجموعة A على خلايا الجهاز التنفسي.

قال باحثون في الدراسة المنشورة في مجلة Blood Advances: "ملاحظتنا ليست الآلية الوحيدة المسؤولة عما نشاهده سريريًا ، لكنها قد تفسر بعض تأثير فصيلة الدم على عدوى كورونا.