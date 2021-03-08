طقس الخليج.. مستقر بالسعودية صحو بالإمارات وبارد في الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

تباينت توقعات مراكز الأرصاد بخصوص الطقس اليوم الإثنين، حيث أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إلى أن حالة الطقس بالمملكة مستقرة بوجه عام، عكس الإمارات الذى توقع فيها المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إن طقس اليوم الإثنين، مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والأوسط في البحر الأحمر، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة.

وعن ارتفاع الموج، أوضح أنه من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، والموج متوسط إلى مائج.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من انتشار رياح نشطة، وأتربة مثارة على مناطق: الخرمة - المويه - تربة - رنية بمنطقة مكة المكرمة، وكذلك بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

طقس الإمارات



يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية، والرياح معتدلة إلى خفيفة السرعة.

الرياح شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر.

الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:46 والمد الثاني عند 08:55 ..والجزر الأول عند الساعة 16:02 والجزر الثاني عند الساعة 01:57 .

بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 19:28 والمد الثاني عند الساعة 06:08 ..والجزر الاول عند الساعة 11:57 والجزر الثاني عند الساعة 01:04 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 25 20 85 50 دبي 26 19 85 45 الشارقة 25 18 80 40 عجمان 27 21 85 35 أم القيوين 25 17 85 35 رأس الخيمة 27 18 90 35 الفجيرة 32 21 65 20 العين 28 17 75 40 ليوا 27 15 70 45 الرويس 24 19 75 45 السلع 26 19 70 40 دلما 25 20 80 50 طنب الكبرى 24 19 80 45 طنب الصغرى 24 19 80 45 أبو موسى 24 19 80 45 .

طقس الكويت



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم سيكون ليلًا مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، أما في النهار فيكون دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، موضحا أن درجة الحرارة الصغرى: 11 °ﻡ

طقس البحرين



قالت إداراة الأرصاد والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون معتدل مع بعض السحب ولكنه بارد خلال الليل.

وأوضحت أن الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة وتصل لـ 17 عقدة أحياناثم تتحول إلى جنوبية شرقية بوجه عام في وقت لقحق من بعد الظهيرة.

وأشارت إلى ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.