طرق ومواعيد تقييم الطلاب من الرابع الابتدائى إلى الثانى الإعدادى بالترم الثانى

كتب ــ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولية.

وتضمنت طرق التقييم ما يلى:

تُعقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وابريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

يُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.

يُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الموافق 2021

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021





















