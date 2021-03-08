طرق المنوفية : رصف شارع أبو سلام بشبين الكوم بتكلفة 850 ألف جنيه

المنوفية – فريق المحافظات

أكد المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنوفية، أنه تم رصف شارع أبو سلام بطول 650 مترا يربط شوارع رئيسية ( يربط الطريق الرئيسى مليج – بركة السبع بشارع الجمهورية الرئيسى بالقرية ) مركز شبين الكوم بتكلفة إجمالية قدرها 850000 جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 100%.

وكان المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه جارى رصف شارع مصرف وصيف من الجهة الغربية بميت بره مركز قويسنا بطول 500 متر وذلك بتكلفة إجمالية مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 20% وذلك بمبلغ 200ألف جنيه.

وكشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم الإنتهاء من فرد طبقة الأساس بمشروع إعادة رصف طريق جزيرة أبو نشابة مركز السادات بتكلفة إجمالية (3) مليون و(500) الف جنية بطول1750 متر وبمتوسط عرض 7 متر وجارى تسليمها تمهيدا لمرحلة وضع طبقة الأسفلت، فضلا عن إدراج إستكمال باقى الطريق بمسافة (500) متر ضمن مقترحات خطة المحافظة للعام المالى 2021/2022 للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى وتيسيراً عليهم.

جاء ذلك عقب وعد محافظ المنوفية لأهالى أبو نشابة أثناء زيارته لهم، وإستجابة منه لشكواهم عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتحسين الطرق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسيراً عليهم، مشيراً إلى أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تنفذها المحافظة بإعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة .