ضبط 4 أطنان فول مغشوس خلال حملات تموينية في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين في البحيرة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، حملات مفاجئة على الأسواق لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة بيع السلع الغذائية المجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت تلك الحملات بمركز إدكو عن ضبط كميات من الخروب والتمر والسودانى غير صالح للاستهلاك الآدمى، وبه ديدان وحشرات معدة للبيع بشهر رمضان.

وكذلك ضبط تاجر لحيازته 4 أطنان فول مجروش مستورد وبيعه على أنه فول بلدى بقصد الغش والتدليس على المواطنين ، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة .

أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ، والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين ، وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين .