ضبط مصنع لإنتاج اللمبات الليد بعلامات تجارية مقلدة فى الغربية

الغربية _ عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، من ضبط مصنع بدون ترخيص، بقرية شقرف مركز طنطا، لإنتاج وتصنيع لمبات الليد بعلامات تجارية مقلدة.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الرقابة علي الأسواق ومكافحة الغش التجارى وتشكلت حملة من الرقابة التجارية بالإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الغربية برئاسة أحمد أبو حمام، وحسن الزهاوى، وجوزيف شفيق، ولاء شاهين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع يقوم بتصنيع اللمبات الليد بدون ترخيص وإستخدام علامات تجارية غير مسجلة بناحية شقرف مركز طنطا، وتم التحفظ علي منتج نهائي 6 كراتين بكل كرتونه و 14 إسبوت بإجمالي 64 إسبوت، 500 بوردة بالترانس، و1000ترانس، و1000 باخة طربوش لمبة ليد، 1000 عبوة فارغه معده لتعبئة اللمبات الليد وجار العرض علي النيابة العامة.

كما تم ضبط مضرب أرز بناحية تلبت قيصر مركز طنطا يقوم بمزاولة النشاط بدون ترخيص واستخدام علامات تجاريه ملك الغير وتم التحفظ علي8000 كجم أرز معبأ في عبوات تحمل ماركات مختلفة بغرض غش وتضليل المستهلكين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.