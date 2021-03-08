ضبط "لبان" على شكل سجائر فى حملات تموينية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديريتى أمن (القاهرة – الدقهلية)، من كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية، بشأن قيام صاحب أحد مصانع الحلوى بتصنيع منتج "اللبان" على شكل علب سجائر لما له من تأثير سلبى على المواطنين خاصةً الأطفال.

بتكثيف التحريات، وجمع المعلومات تبين أن المنتج المشار إليه محلى الصنع ومدون عليه بعض العبارات "تشبه علب السجائر"، وأن المنتج يتم تصنيعه بأحد المصانع "غير المرخصة" بمحافظة الدقهلية ، ملك (أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية وله محل إقامة آخر بالقاهرة )، وقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله فى تصنيع الحلوى "اللبان" مستخدماً خامات مجهولة المصدر، ويستخدم علامة تجارية غير مسجلة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المالك، وبتفتيشه عثر بداخله على (عدد 4 ماكينات تستخدم فى التصنيع ، عجانة "حلة" ، كميات من مواد التصنيع الخام وكميات من منتجات الحلويات مجهولة المصدر ).. كما تم توجيه العديد من الحملات التموينية أسفرت عن ضبط (16 قضية ، بمضبوطات عبارة عن "1109 علبة لبان على شكل علب السجائر ، 50 علبة سجائر مختلفة الأنواع ) .

تم إتخاذ الإجراءت الإجراءات اللازمة.