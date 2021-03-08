ضبط كميات من اللحوم الفاسدة والقبض على شخص استولى على مبلغ من أموال دعم التموين

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1208) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (3٫36 طن "مقطعات لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة).. تمهيداً لطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (1٫4 طن "أسماك مجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (10 طن "أرز" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية وإحتوائه على حشرات حية وميته "سوس" وتشكل خطراً على الصحة العامة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (7٫35 طن " مخللات – ملح طعام"معبأة داخل براميل وعبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (6٫59 طن " سكر" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائى – مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (4 طن " سكر " به نقص فى الأوزان بمقدار 400 كيلو جرام فى إجمالى الكمية).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (2٫8 طن " دقيق فاخر" يشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر – 1000 عبوة فارغة بدون بيانات مستلزمات تعبئة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مطحن دقيق بدون ترخيص – بمحافظة سوهاج) بحوزة (2٫6 طن دقيق بلدى) مدعم إستخراج 82% مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق قام المذكور بتجميعه لإعادة نخله وطرحه للبيع كدقيق فاخر .. قدرت بقيمة مالية 14170 جنيه، وضبط ("3٫98 طن – 400 عبوة" منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج منتج نهائى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

وأسفرت الجهود عن ضبط (5٫6 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

إضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وحجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول.. أسفرت عن ضبط عدد (81) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (18279 عبوة سجائر".