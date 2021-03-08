ضبط المتهم بقتل شاب وألقاء جثته وسط الزراعات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على متهم بقتل شاب بكفر وهب دائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب خلافات مالية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شرطة قويسنا، من القبض على المتهم " أ.م.ع" عاطل ومقيم بعرب أبو زكرى مركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما أدت بإطلاق النار عليه ورميه جثته وسط الزراعات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أهالى كفر وهب التابعة لمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، عثروا على جثمان شاب، مقتول بطلق ناري وسط الزراعات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الجثمان لشاب يدعى" أ، م، 20 عاما"، فى الصف الثانى الثانوى الصناعى، مصاب بطلق ناري وسط الزراعات بقرية كفر وهب، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.