اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 10:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بقتل شاب وألقاء جثته وسط الزراعات فى المنوفية

الإثنين، 08 مارس 2021 09:18 م
ضبط المتهم بقتل شاب وألقاء جثته وسط الزراعات فى المنوفية القبض على عاطل _ صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على متهم بقتل شاب بكفر وهب دائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب خلافات مالية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شرطة قويسنا، من القبض على المتهم " أ.م.ع" عاطل ومقيم بعرب أبو زكرى مركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما أدت بإطلاق النار عليه ورميه جثته وسط الزراعات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أهالى كفر وهب التابعة لمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، عثروا على جثمان شاب، مقتول بطلق ناري وسط الزراعات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الجثمان لشاب يدعى" أ، م،  20 عاما"، فى الصف الثانى الثانوى الصناعى، مصاب بطلق ناري وسط الزراعات بقرية كفر وهب، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


عاطل

القبض على عاطل

العثور على جثة شاب

كفر وهب

وسط الزراعات

طلق نارى

مديرية امن المنوفية

قويسنا

النيابة العامة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة