صيانة الحجر الأسود فى المسجد الحرام تحت إشراف فريق متخصص.. صور

كتب محمد شعلان

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود بالمسجد الحرام، وفق أساليب حديثة ومتطورة، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من تولى فريق مؤهل من وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ووكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام، أعمال الصيانة للحجر الأسود.

وأشرف فريق من رئاسة الحرمين بشكل مباشر على أعمال الصيانة للحجر الأسود، مع تحرى الفريق الفنى لأعلى معايير الدقة والجودة فى الأداء والإنجاز خلال وقت قياسى لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.



جانب من عملية الصيانة

وتستخدم رئاسة شئون الحرمين أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية فى تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.



متابعة عملية الصيانة



الحجر الاسود

وتجرى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى عمليات تعقيم دائم في المسجد الحرام لوقاية الوافدين إلى الحرم والعاملين فى رئاسة الحرمين من مخاطر عدوى فيروس كورونا، وتقوم وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة ممثلة في إدارة تطهير وسجاد الحرام بأعمال تنظيف سطح الكعبة عبر فريق وطني فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.



صيانة الحجر الاسود

وقبل ذلك، نشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، جانب من قيام العاملين بتنظيف سطح الكعبة بآليات حديثة في مدة 20 دقيقة بعد أن كانت مدة تنظيف سطح الكعبة تستغرق 40 دقيقة، وقال محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، تتم آلية التنظيف من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.