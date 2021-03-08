اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ميجان: العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابني أميرا بسبب لون بشرته

الإثنين، 08 مارس 2021 05:10 ص
صور.. ميجان: العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابني أميرا بسبب لون بشرته هارى و ميجان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت ميجان، زوجة الأمير البريطاني هاري، إن العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابنها آرتشي أميرا وذلك إلى حد ما بسبب مخاوف بشأن مدى سمرة بشرته.
 
وأضافت أن العائلة حاولت إسكاتها كما أن الأشخاص داخل المؤسسة لم يتقاعسوا فقط عن حمايتها من الادعاءات الكيدية بل كذبوا لحماية الآخرين.
 
وأضافت ميجان في مقابلة مع محطة (سي.بي.إس) الأمريكية "بمجرد زواجنا وبدأ كل شيء في التدهور فعلا وأدركت أنني لست فقط غير محمية ولكنهم على استعداد للكذب لحماية أفراد آخرين من العائلة.
 
وتابعت: "لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتي وحماية زوجي".
 
الأمير البريطاني وزوجته ميجان
الأمير البريطاني وزوجته ميجان

حوار مع الأمير هاري وزوجته
حوار مع الأمير هاري وزوجته

ميجان في الحوار
ميجان في الحوار

 


هارى و ميجان

ميجان

هارى

العائلة المالكة البريطانية

بريطانيا

الامير هاري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة