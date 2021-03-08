صور.. ميجان: العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابني أميرا بسبب لون بشرته

رويترز

قالت ميجان، زوجة الأمير البريطاني هاري، إن العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابنها آرتشي أميرا وذلك إلى حد ما بسبب مخاوف بشأن مدى سمرة بشرته.

وأضافت أن العائلة حاولت إسكاتها كما أن الأشخاص داخل المؤسسة لم يتقاعسوا فقط عن حمايتها من الادعاءات الكيدية بل كذبوا لحماية الآخرين.

وأضافت ميجان في مقابلة مع محطة (سي.بي.إس) الأمريكية "بمجرد زواجنا وبدأ كل شيء في التدهور فعلا وأدركت أنني لست فقط غير محمية ولكنهم على استعداد للكذب لحماية أفراد آخرين من العائلة.

وتابعت: "لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتي وحماية زوجي".