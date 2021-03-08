اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 11:57 م
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صور.. مظاهرات نسائية حاشدة فى تركيا احتجاجا على قتل النساء

الإثنين، 08 مارس 2021 11:38 م
صور.. مظاهرات نسائية حاشدة فى تركيا احتجاجا على قتل النساء مظاهرات نسائية في تركيا
رويترز

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تجمع نحوآلاف السيدات قرب ساحة تقسيم الرئيسية في مدينة إسطنبول التركية اليوم الاثنين احتجاجا على ما يرينه تقاعس السلطات في التحرك لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه، وذلك في بلد زاد فيه معدل قتل النساء في السنوات القليلة الماضية.

وتجمعت المحتجات في شارع رئيسي بعدما أغلقت الشرطة مداخل ساحة تقسيم في يوم المرأة العالمي.

ووقفت الشرطة النسائية متشابكات الأيدي في نهاية الشارع، مانعات دخول الساحة وخلفهن الأسيجة وقوات الأمن ومدافع المياه.

وقالت ممرضة مشاركة في الاحتجاجات تدعى إيبيك دنيز وعمرها 36 عاما "النساء قويات للغاية وهم خائفون من ذلك. يجب أن يمنعوا القتلة وليس نحن".

وارتفع معدل قتل النساء إلى المثلين تقريبا بين 2011 و2019، وفقا لمجموعة تراقب قتل النساء التي قالت إن 51 امرأة قتلن منذ بداية 2021، وتوفي 26 أخريات في ظروف مثيرة للريبة.

ولا تحتفظ تركيا بإحصاءات رسمية لقتل النساء.

الشرطة التركية تواجه المتظاهرين
الشرطة التركية تواجه المتظاهرين

 

تجمع النساء في تركيا
تجمع النساء في تركيا

 

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

 

مظاهرات نسائية في تركيا
مظاهرات نسائية في تركيا

 


مظاهرات نسائية في تركيا

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قتل النساء في تركيا

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