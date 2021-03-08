اليوم السابع
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صور.. الحزب الحاكم في ساحل العاج يفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية

الإثنين، 08 مارس 2021 01:13 ص
صور.. الحزب الحاكم في ساحل العاج يفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية رئيس ساحل العاج حسن واتارا وزوجته
رويترز

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أظهرت النتائج أن الحزب الحاكم في ساحل العاج حصل على 58 بالمئة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، مما يحكم قبضة الرئيس الحسن واتارا ويساعده على مواصلة أجندته السياسية.

وواجه حلفاء واتارا تحديا مشتركا من جانب حزبين معارضين بقيادة الرئيسين السابقين هنري كونان بيدييه ولوران باجبو لكن المعارضة أخفقت في أن تشكل تحديا قويا.

وحصل حزب واتارا الحاكم، التجمع من أجل الديمقراطية والسلام، على 147 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان وعددها 255.

وتأتي الانتخابات بعد أشهر فقط من فوز واتارا بفترة رئاسية ثالثة في انتخابات شابتها اضطرابات أسفرت عن مقتل 85 شخصا على الأقل، في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في عامي 2010 و2011.

الانتخابات في ساحل العاج
الانتخابات في ساحل العاج

 

الحسن وتارا وزوجته
الحسن واتارا وزوجته

 

الكمامة حاضرة في الانتخابات
الكمامة حاضرة في الانتخابات

 

رئيس ساحل العاج الحسن واتارا
رئيس ساحل العاج الحسن واتارا

 

زوجة الرئيس حسن وتارا
زوجة الرئيس حسن واتارا 

 


الحزب الحاكم في ساحل العاج

ساحل العاج

الانتخابات البرلمانية

الانتخابات في ساحل العاج

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