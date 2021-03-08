صندوق تحيا مصر: دعم 19800سيدة معيلة بتمويل وصل إلى 330 مليون جنيه

كتب أحمد عرفة

قال شادى سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن هناك العديد من المبادرات التى يطلقها الصندوق، والتى من شأنها دعم الأسرة، وتنفيذ العديد من المشروعات بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمرأة على مستوى 27 محافظة.

وأضاف رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، خلال تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن صندوق تحيا مصر يضع المرأة المصرية دائرة الاهتمام المباشر التى يقوم بها الصندوق، ومن بينها مشروع مستورة الخاص بدعم المرأة المعيلة، وموضحا أن الصندوق دعم من خلال هذا المشروع 19800 سيدة معيلة بتمويل وصل إلى 330 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة التى تواجه المشكلات، ودعمها لمواد إنتاج تدعم من خلالها أسرتها.

وأوضح رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، أن الصندوق شارك في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى سجون بلا غارمين، حيث تم تخصيص 42 مليون جنيه لدعم الغارمين والغارمات.