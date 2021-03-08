صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.25% رابحًا 23.29 نقطة ليغلق عند مستوى 9374.37 نقطة، ، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.8% خاسرًا 206.99 نقطة ليغلق عند مستوى 25805.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 582.3 مليون سهم بقيمة 15.9 مليار ريال.

وصعدت 7 قطاعات بسوق الأسهم السعودية ، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.48%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.35%، ثم قطاعي المرافق العامة والطاقة بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.89%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.27%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.24%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.43%.

وقفز 61 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عناية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 9.92%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 9.92%، وتراجع 132 سهماً على رأسها سهم "معدنية" بنسبة 6.21%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 5.49%، ثم سهم "العقارية" بنسبة 5.27%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.3 مليار ريال سعودي.

في سياق متصل أعلن البنك الأهلي التجاري، فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك لدورة المجلس القادمة ومدتها 3 سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 15 مايو عام 2021 وتنتهي في 14 مايو عام 2024.

في سياق آخر أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، موافقة مجلس الإدارة أمس الأحد، على إغلاق فرع الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية للفرع ولتخفيض المصاريف العمومية والإدارية.

في سياق منفصل أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ("نادك")، إبرام مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دافا الزراعية ("دافا") ومالك رأس المال فيها الأستاذ بتال سعيد بتال الدوسري ("مالك دافا") للدخول في مناقشات فيما يتعلق باحتمالية قيام نادك بالاستحواذ على كامل رأس مال شركة دافا الزراعية أو بعض من أصولها والتي تصل مساحتها إلى 70 هكتار ("الصفقة المقترحة")، وتشمل أعمال دافا البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية والمناخ الداخلي الخاضع للسيطرة والتحكم وذلك في مواقع متعددة في المملكة العربية السعودية وإنتاج الخضروات والفواكة.