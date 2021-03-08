شركات النفط والسفر تدعم الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين لتواكب صعود السوق الأمريكية نهاية التعاملات يوم الجمعة، إذ قفزت أسهم شركات النفط الكبرى مثل رويال داتش شل وبي.بي مع ارتفاع أسعار الخام.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة في التعاملات المبكرة، بعد أن انتعشت الأسواق الأمريكية انتعاشا قويا في أواخر الأسبوع الماضي.

لكن الأسهم انخفضت في التعاملات الآجلة بالأسواق الآسيوية والأمريكية اليوم، حيث تعرضت سندات الخزانة لضغوط من جديد بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار وصعود عقود خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وقفز قطاع النفط والغاز الأوروبي واحدا بالمئة، وزادت مرشرات قطاعات السفر والترفيه والبنوك أكثر من 1.3 بالمئة.

وكان أكبر الرابحين على ستوكس 600 سهم شركة كرنفال المشغلة للرحلات البحرية، وزاد 0.6 بالمئة، بينما نزل سهم مجموعة بيرسون البريطانية للتعليم نحو خمسة بالمئة بعدما أعلنت انخفاض إيرادات 2020 وأرباح التشغيل المعدلة.