سقوط 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم في منطقة عين شمس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا، يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه ملك اثنين من المتهمين، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 10 متر وأدوات تنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.