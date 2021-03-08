سفير نيوزيلندا من جنوب سيناء: "اللى يشرب من نيلها يرجع لها تانى وأنا فعلت ذلك"

شرم الشيخ - ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، "جريج لويس"، سفير دولة نيوزيلندا لدى جمهورية مصر العربية، فى إطار اللقاءات والجهود المستمرة لمحافظ جنوب سيناء بالسفراء والوفود السياحية والاعلامية للتنشيط للسياحة.

فى بداية اللقاء أعرب السفير عن شكره وتقديره لمحافظ جنوب سيناء وسعادته البالغة لاستقبال المحافظ له وحفاوة ودفء اللقاء وعن حبه وشغفه الشديد لمصر عامة والمناطق السياحية بجنوب سيناء شرم الشيخ، ودهب، ونويبع وطابا، وكاترين، قائلاً: إنه كان موجوداً بمصر خلال عامى 2011 و2012، قائلاً المقولة الشهيرة: "اللى يشرب من مية النيل يرجع لها مرة أخرى، وأنا فعلت ذلك وعدت إلى مصر كسفير لنيوزلاندا منذ عامين".

وقال السفير انه يعشق رياضة الغوص ويمارسها بمدينة دهب، ويزور دائما شرم الشيخ معرباً عن عشقه لها مبدياً انبهاره الشديد لما رآه من نظافة ونظام ومناطق وكقاصد سياحية جديدة، مشيداً بما رآه خلال زيارته لمسجد الصحابة وكاتدرائية السمائين ضمن السفراء المشاركين فى القوات متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته باللقاء ورحب بالسفير بجنوب سيناء ووجه له الدعوة بحضور مراسم رفع العلم بطابا فى ذكرى استردادها بالمباحاث وصار عيدا قومياً للمحافظة فى التاسع عشر من مارس من كل عام.

تناول اللقاء العلاقات بين مصر ونيوزيلندا فى كافة المجالات وسبل تطويرها خاصة فى المجال السياحى وقدم "فودة"، شرحا تفصيليا لمقومات محافظة جنوب سيناء فى المجال السياحى وخاصة مدينة شرم الشيخ وتنوع المنتج السياحى بها، بالاضافة لمدينة دهب ونويبع وطابا وكاترين، مؤكدا أن كافة المدن تنعم بالأمن والأمان بشهادة كافة الزائرين من مختلف الجنسيات.

واشار إلى الجهد المبذول والتنمية التى لم تتوقف بجميع مدن المحافظة مشيراً للعديد من المشروعات العامة أحدثها طريق شرم الجديد وجامعة الملك سلمان ومضمار الهجن العالمى، الذى يسهم فى تطوير السياحة العربية والأوروبية .

واشار المحافظ لمشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين التى تتمتع بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة جدا، وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى، وهى منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، لجميع سكان العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

وفى ختام اللقاء قام المحافظ باهداء السفير درع محافظة جنوب سيناء، و إحدى الهدايا التى تظهر حضارة مصر الفرعونية القديمة، وحضر اللقاء اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.



الخريطة على الكرة الارضية



المحافظ يصافح السفير



الهدايا التى تظهر حضارة مصر الفرعونية



جانب من اللقاء



درع محافظة جنوب سيناء