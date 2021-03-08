وأشار إلى أن رسالة البابا التضامنية تحت عنوان (كلّنا إخوة)، تجعلنا نعيد التفكير في الهدف الأساسي لهذه الزيارة والنتائج المنطقية لها، لتحفيز جميع العراقيين من أجل التشبث في أرض آبائهم وأجدادهم والتمسك بإيمانهم الراسخ بالأنبياء والرسل، فضلا عن توحيد الصفوف من أجل إعادة إنعاش العراق على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية وغيرها.

وتابع أن هناك أصداء إيجابية واسعة، خاصة على المستوى الإعلامي لهذه الزيارة، وهذا ما نشاهده من خلال القنوات التلفزيونية الدولية التي تبث هذه الزيارة بطريقة مفصلة وفي بعض الأحيان أيضاً بثاً مباشراً"، مؤكدا أن ذلك سيؤثر إيجابيا ويزيد من آفاق التعاون الدولي مع العراق على جميع المستويات".

