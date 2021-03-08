"روان" فتاة من الإسكندرية تنافس الرجال فى صيانة السيارات.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع، لقاء مصورا مع فتاة من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 50 عاما استطاعت أن تنافس الرجال فى مجال ميكانيكا السيارات، وتعمل فى أحد أكبر توكيلات السيارات.

وتقول روان ياسر، لـ"اليوم السابع"، إنها أحبت مجال ميكانيكا السيارات، وحصلت على منحة تفوق دراسية، وتخصصت فى ميكانيكا السيارات والخراطة، واستطاعت أن تتميز فى مجالها فى قسم أجهزة دقيقة.

وأضافت روان، أنها واجهت تحديات عديدة فى بداية عملها، ولكنها استطاعت أن تتغلب على هذه التحديات، وبتشجيع من أسرتها وزملائها فى العمل، مشيرة إلى أنها ما زالت تدرس فى معهد خدمة الصناعات وفى فترة الإجازة تقوم بالتدريب فى مجال الصيانة حتى تنمى مهاراتها .

وتابعت روان، إنها تتمنى أن تستكمل دراستها حتى تحصل على لقب مهندس ثالث، واستكمل عملها، ويكون لها مركز صيانة خاص بها.