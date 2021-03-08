اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 09:00 ص
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رئيس موريتانيا يتعهد بتمكين المرأة في بلاده

الإثنين، 08 مارس 2021 07:25 ص
رئيس موريتانيا يتعهد بتمكين المرأة في بلاده الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
أ ش أ

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تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بتمكين المرأة الموريتانية.  وقال الغزواني، خلال تهنئة وجهها للمرأة الموريتانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام : "أجدد التزامنا بدعم مسيرة تمكينهن ومشاركتهن الفعالة في تدبير الحاضر وصنع المستقبل المشرق".
 
وأشاد الغزواني -في بيان للرئاسة الموريتانية- بالدور الريادي للمرأة الموريتانية في معركة البناء والتنمية، وثمّن تضحياتهن الجسيمة.
 
وتسيطر المرأة الموريتانية على نسبة معتبرة من مقاعد البرلمان وحقائب وزارية تتراوح بين الثلث والربع، كما تتولى رئاسة مجالس بلدية وإقليمية من بينها محافظة نواكشوط العاص

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اليوم العالمي للمرأة

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